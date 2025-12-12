Phường Tân Định gần dân từ những buổi cà phê hàng tuần

“ Cà phê sáng – Tân Định lắng nghe và hành động” là chương trình được chính quyền địa phương duy trì định kỳ mỗi tuần một lần, luân phiên tại 20 khu phố.

Chương trình “Cà phê sáng – Tân Định lắng nghe và hành động” được Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ phường Tân Định (TPHCM) tổ chức vào sáng 12-12, tại quán Oromia Coffee & Lounge với sự tham dự của đại diện các khu phố, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Chương trình "Cà phê sáng – Tân Định lắng nghe và hành động"

Tại buổi gặp gỡ, nhiều ý kiến được đại diện các khu phố, người dân, doanh nghiệp nêu lên thẳng thắn, thiết thực, gần gũi với đời sống dân sinh.

Trong đó, các vấn đề được cán bộ, người dân phản ánh nhiều nhất là việc chuyển sinh hoạt Đảng tại khu phố còn chậm; đề xuất hỗ trợ cơ sở vật chất, nâng cấp trụ sở sinh hoạt ở khu phố... nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Người dân cũng kiến nghị bổ sung bảng biểu, mô hình tuyên truyền phục vụ xây dựng khu phố văn hóa sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Lãnh đạo phường Tân Định trò chuyện thân mật cùng đại diện các khu phố, người dân

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề dân sinh cũng được bà con đề cập như: Xử lý tình trạng chó thả rông gây mất an toàn; tăng cường quản lý dân cư; bảo đảm phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự tại các homestay; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò nhân dân trong việc xây dựng phường ngày một “xanh – sạch – đẹp, đáng sống”…

Đại diện các khu phố, người dân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến

Đại diện lãnh đạo phường ghi nhận đầy đủ các ý kiến, đồng thời cho biết nhiều nội dung sẽ giao cho các bộ phận chuyên môn xử lý ngay sau buổi đối thoại.

Lãnh đạo phường giải đáp các ý kiến đóng góp của người dân

MẠNH THẮNG