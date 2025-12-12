Điện lực khu vực Bình Dương hiến gần 200 đơn vị máu

Sáng 12-12, các Công ty Điện lực Bình Dương, Bến Cát và Thuận An, thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức lễ phát động chương trình “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ XI với sự tham gia của 200 cán bộ, công nhân viên, người lao động các đơn vị.
Được biết, suốt 11 năm qua, ngành điện lực thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây, hàng năm đều tổ chức chương trình “Tuần lễ hồng EVN”, tổng cộng có gần 2.000 lượt cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia.
Ông Lê Minh Quốc Việt, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương cho biết, trong những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cán bộ - công nhân viên và người lao động công ty còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21-12).