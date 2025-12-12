Điện lực khu vực Bình Dương hiến gần 200 đơn vị máu

Hưởng ứng chương trình “Tuần lễ hồng EVN”, tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành điện khu vực tỉnh Bình Dương trước đây đã hiến gần 200 đơn vị máu an toàn.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Dương cùng tham dự lễ phát động "Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI"

Sáng 12-12, các Công ty Điện lực Bình Dương, Bến Cát và Thuận An, thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức lễ phát động chương trình “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ XI với sự tham gia của 200 cán bộ, công nhân viên, người lao động các đơn vị.

Đồng chí Lê Minh Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương (giữa) tham gia lễ phát động "Tuần lễ hồng EVN", lần thứ XI



Được biết, suốt 11 năm qua, ngành điện lực thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây, hàng năm đều tổ chức chương trình “Tuần lễ hồng EVN”, tổng cộng có gần 2.000 lượt cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia.

Cán bộ, công nhân viên ngành điện khu vực Bình Dương trước đây tham gia "Tuần lễ hồng EVN" lần thứ XI

Cán bộ công nhân viên, người lao động tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng "Tuần lễ hồng EVN"

Ông Lê Minh Quốc Việt, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương cho biết, trong những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cán bộ - công nhân viên và người lao động công ty còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21-12).

MINH DUY