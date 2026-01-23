Phường Bình Hòa: Hoạt động an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

Sáng 23-1, Ủy ban MTTQ phường Bình Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2025 với nhiều thành tích đáng khích lệ.

Trước hết là hoạt động an sinh xã hội luôn được chú trọng. Đó` là hình ảnh tại khu phố Đồng An 3, trong những ngày mưa lũ hồi cuối năm, chỉ trong vài ngày kêu gọi thông qua mạng xã hội, khu phố đã huy động khoảng 32 tấn hàng nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Bà Hoàng Thị Hoa, trưởng Ban Công tác mặt trận khu phố Đồng An 3 chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, đó là phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên “Nói đi đôi với làm”, gần dân sát dân. Đảm bảo công khai minh bạch trong tiếp nhận, quản lý và chuyển giao các nguồn ủng hộ tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng.

Năm 2025, Ủy ban MTTQ phường đã công tác tuyên truyền, vận động với hơn 113 cuộc, thu hút 5.802 lượt người tham dự, gắn với chuyển đổi số, “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn gần 1.500 người dân cài đặt các ứng dụng công dân số, SOS an ninh trật tự.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận và các hoạt động đoàn thể năm 2025

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ phường đã phát động phong trào “Chung tay trồng cây – Kiến tạo không gian – Vì một Bình Hòa xanh” nhằm kêu gọi người dân chung tay trồng cây, tạo cảnh quan xanh tại cộng đồng dân cư. Theo đó, cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân tham gia trồng cây, cải thiện cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường. Mục tiêu ít nhất trong năm 2026 phải trồng được 1.200 cây, trong nhiệm kỳ trồng được khoảng 6.000 cây.

Dịp này, phường Bình Hòa ra mắt Chi hội thân nhân kiều bào, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Đồng đội khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Lãnh đạo phường cũng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và đoàn thể năm 2025.

