Phường Bình Hòa (TPHCM): Siết chặt hoạt động kinh doanh phế liệu

Ngày 3-10, HĐND phường Bình Hòa (TPHCM) tổ chức giám sát công tác quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn.

Thời gian qua, UBND phường Bình Hòa đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị có liên quan phối hợp công an, khu phố kiểm tra, xử lý các cơ sở phế liệu chưa kiểm tra, không để phát sinh thêm cơ sở mới. Quan điểm của UBND phường là xử lý triệt để trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường.

Lãnh đạo UBND phường Bình Hòa báo cáo công tác quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn

Đối với các cơ sở phế liệu không chấp hành, UBND phường buộc phá dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Sau khi lắng nghe những vướng mắc từ phía UBND phường, ông Huỳnh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hòa, trưởng đoàn giám sát đã đề nghị UBND phường tiếp tục kiểm tra xử lý triệt để các cơ sở kinh doanh phế liệu theo danh sách, nhất là các cơ sở nằm xen lẫn trong khu dân cư và không để xảy ra tình trạng tái kinh doanh hoặc phát sinh cơ sở phế liệu mới.

Đại diện các phòng chuyên môn trao đổi vướng mắc trong công tác quản lý các cơ sở phế liệu

Cùng với đó, UBND phường cần rà soát, củng cố hồ sơ liên quan việc UBND TP. Thuận An (trước đây) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định theo đúng quy định pháp luật.

Phó trưởng Công an phường Bình Hòa cho rằng phải xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bình Hòa Huỳnh Văn Sơn cũng lưu ý UBND phường phải kế thừa kết quả xử lý từ các địa bàn trước đây, rà soát, thực hiện các bước tiếp theo chứ không phải xử lý lại từ đầu. Quy trình xử lý các cơ sở phế liệu phải đúng trình tự pháp luật, đảm bảo tính răn đe, không chỉ xử lý chủ cơ sở kinh doanh mà xử lý luôn chủ hộ cho thuê đất (nếu có).

Hiện trên địa bàn phường Bình Hòa có 22 cơ sở có hoạt động lưu chứa, kinh doanh, mua bán phế liệu

Phường Bình Hòa (mới) được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường Bình Hòa (trước đây) và 3 khu phố của phường Vĩnh Phú. Trên địa bàn phường Bình Hòa có 22 cơ sở có hoạt động lưu chứa, kinh doanh, mua bán phế liệu. Qua kết quả rà soát, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều hoạt động trên cơ sở thuê đất, thuê nhà, không có giấy phép xây dựng, không có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc hoạt động không đúng giấy phép kinh doanh, hoạt động không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự…

TÂM TRANG