Phường Bình Phú bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn

Ngày 23-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú (TPHCM), Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo phường Bình Phú đã tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hùng tại địa chỉ 240/13/9/5 đường Nguyễn Văn Luông, khu phố 5, phường Bình Phú, TPHCM.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hùng vui mừng bên căn nhà mới

Đây là công trình Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú thực hiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Hùng

Gia đình ông Nguyễn Văn Hùng thuộc diện hộ khó khăn. Vợ chồng ông đã lớn tuổi, ông hiện làm nhân viên bảo vệ, vợ là nhân viên vệ sinh. Căn nhà của gia đình đã xuống cấp, mái tôn bị dột, nền nhà thấp so với mặt hẻm, tường bao cao chỉ khoảng 1 mét. Từ sự vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Phú và Công ty TNHH XD - TM Trung Loan đóng góp 91.030.000 đồng; khu phố 5 và một số mạnh thường quân ủng hộ khoảng 21.000.000 đồng để chung tay sửa chữa nhà cho ông Nguyễn Văn Hùng. Căn nhà được xây lại tường bao, nâng nền, nâng mái, thay tôn… với tổng kinh phí 112.000.000 đồng.

Lãnh đạo phường Bình Phú tặng quà đến gia đình ông Nguyễn Văn Hùng

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, bà Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phú chúc mừng gia đình ông Nguyễn Văn Hùng được đón Tết Bính Ngọ 2026 trong căn nhà mới; đồng thời khẳng định Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Bà Lê Thị Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú (thứ 2 từ phải sang)

﻿chúc mừng gia đình ông Nguyễn Văn Hùng an cư trong căn nhà Đại đoàn kết

Dịp này, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Phú cho biết đơn vị đã vận động được một mạnh thường quân đồng ý hỗ trợ gia đình ông Hùng trong năm 2026 với số tiền 2.000.000 đồng/tháng.

ÁI CHÂN