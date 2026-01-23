Trao 60 phần quà Tết cho gia đình chính sách và thiếu nhi tỉnh Tây Ninh

CLB Tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương đã phối hợp trao 10 giỏ quà Tết cho các hộ gia đình chính sách và 50 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng cho các em thiếu nhi xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh.

Sáng 23-1, tại Trường TH Cầu Khởi A (xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh), CLB Tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương (trực thuộc Hội LHTN Việt Nam TPHCM), Hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh TPHCM phối hợp cùng Xã đoàn – Hội đồng Đội xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026.

Trao quà Tết cho các gia đình chính sách xã Cầu Khởi

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 10 giỏ quà Tết cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã và 50 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng, bao gồm: 5 kg gạo, 1 thùng mì tôm, nhu yếu phẩm Tết, 100.000 đồng tiền mặt nhằm hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần cho các em thiếu nhi.

Anh Trương Chấn Sang, Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương trao quà Tết cho các em thiếu nhi

Các đơn vị trao quà Tết cho thiếu nhi

Bên cạnh đó, các em được trải nghiệm giao lưu tiếng Anh cùng giáo viên nước ngoài, học cách giới thiệu bản thân và trình bày một số mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản thông qua sự hỗ trợ từ các thành viên của CLB Tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương. Tổng kính phí thực hiện chương trình là 30 triệu đồng.

Ngoài nhận quà, các em thiếu nhi còn được tham gia nhiều hoạt động giao lưu vui tươi và ý nghĩa

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đối với thiếu nhi nhân dịp Tết đến Xuân về. Những phần quà và hoạt động vui xuân không chỉ giúp các em có thêm niềm vui trước thềm năm mới, mà còn tiếp thêm động lực để các em cố gắng phấn đấu, vươn lên trong học tập và rèn luyện.

CAO SƠN