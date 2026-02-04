Xã Phú Giáo: Trao nhiều phần quà tết đến hộ nghèo

Tại Chương trình Chợ “Tết Nhân ái – Xuân Bính Ngọ năm 2026”, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Giáo đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương trao tặng 320 phần quà, gồm quà tết và tiền mặt với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Ngày 4-2, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Giáo tổ chức Chương trình Chợ “Tết Nhân ái – Xuân Bính Ngọ năm 2026” nhằm chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Lãnh đạo xã Phú Giáo trao thư cảm ơn và hoa tri ân các đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp cho chương trình

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Giáo đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương trao tặng 320 phần quà, gồm quà tết và tiền mặt với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Những phần quà thiết thực được trao tận tay người dân, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện đón tết đầm ấm, vui tươi.

Lãnh đạo xã Phú Giáo trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Phong trào “Tết Nhân ái” là hoạt động thường niên của Hội Chữ thập đỏ xã mỗi dịp tết đến, xuân về, góp phần phát huy truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà ý nghĩa mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng, qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Người dân xã Phú Giáo được nhận nhiều phần quà thiết thực tại chương trình

CAO SƠN