Phường Bình Thới tiên phong với 4 mô hình sáng tạo, hướng tới chính quyền số

Với trọng tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, Đại hội Đảng bộ phường Bình Thới đã đề ra những giải pháp đột phá. Đáng chú ý là việc triển khai 4 mô hình sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng sống của người dân.

Chiều 8-8, Đảng bộ phường Bình Thới tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Thị Bạch Huệ, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM;…

Đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 và bước đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: phường Bình Thới vừa sáp nhập, quy mô lớn hơn, kỳ vọng của người dân cao hơn, trong khi bộ máy hành chính tinh gọn hơn. Điều này đòi hỏi Đảng bộ phải có tư duy đổi mới, phương pháp điều hành linh hoạt và hiệu quả, với tinh thần "bản lĩnh – hành động – kiến tạo – phục vụ".

Đồng chí cơ bản thống nhất với phương châm, mục tiêu tổng quát và hệ thống chỉ tiêu của đại hội, và đề nghị đại hội tập trung thảo luận và thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, là trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo. Cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Bình Thới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, phát huy lợi thế địa bàn trung tâm, cụ thể hóa định hướng kinh tế đô thị hiện đại. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử, cải thiện môi trường kinh doanh.

Xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ, minh bạch, chuyên nghiệp. Chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống. Giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và PCCC.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Thới nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí đã ra mắt đại hội. Đồng chí Trần Hải Yến làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2025-2030.

CẨM NƯƠNG