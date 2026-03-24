Phường Bình Tiên hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế

Chiều 24-3, UBND phường Bình Tiên (TPHCM) phối hợp với Thuế cơ sở 6 thuộc Thuế TPHCM và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn năm 2026.

Đại diện Thuế cơ sở 6 thuộc Thuế TPHCM, phổ biến thông tin tại hội nghị

Hội nghị nhằm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng nghĩa vụ thuế; đồng thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt liên quan đến hóa đơn điện tử và thủ tục hành chính thuế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại đây các đại biểu được phổ biến những điểm mới trong Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC, tập trung vào các nội dung quan trọng như kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân, cùng các quy định về phí, lệ phí và thủ tục hành chính thuế.

Các hộ kinh doanh tham dự hội nghị

Đáng chú ý, đại diện các ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc TPHCM, Sacombank và VietinBank đã giới thiệu các giải pháp hóa đơn điện tử, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý và tuân thủ quy định pháp luật.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TPHCM hỗ trợ hộ kinh doanh tìm hiểu pháp lý
ĐÌNH DƯ

