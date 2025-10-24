Phường Chánh Hiệp triển khai mô hình “Chi bộ số”

Ngày 24-10, Đảng ủy phường Chánh Hiệp phối hợp Công ty Viễn thông Mobifone tổ chức triển khai mô hình “Chi bộ số” gắn với công tác chuyển đổi số trong Đảng.

﻿Việc thực hiện mô hình là bước chuyển từ sổ tay giấy đến số hóa dữ liệu về Đảng

Tại hội nghị, đại diện Mobifone đã giới thiệu các giải pháp công nghệ hỗ trợ công tác Đảng như: nhận diện khuôn mặt để điểm danh, họp trực tuyến, số hóa tài liệu, nền tảng học tập số, thi trực tuyến và ứng dụng thực tế ảo VR360. Các chi, đảng bộ cơ sở đã trao đổi về việc áp dụng công nghệ vào sinh hoạt chi bộ, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Hướng dẫn các giải pháp chuyển đổi số phục vụ công tác Đảng đến Đảng viên

Mô hình “Chi bộ số” cho phép lưu trữ hồ sơ đảng viên trực tuyến, ký biên bản sinh hoạt bằng chữ ký số, chia sẻ tài liệu qua các nền tảng số. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, nhân lực văn thư và giảm nguy cơ thất lạc tài liệu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp Nguyễn Hữu Thạnh phát biểu tại hội nghị ﻿

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp Nguyễn Hữu Thạnh nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đảng. Việc triển khai “Chi bộ số” thể hiện quyết tâm đổi mới, hiện đại hóa hoạt động của Đảng ủy phường, hướng đến xây dựng Đảng vững mạnh trong thời đại số.

TÂM TRANG