Phường Gia Định (TPHCM) triển khai xây dựng các khu phố kiểu mẫu

Để xây dựng khu phố kiểu mẫu, các khu phố tập trung triển khai các hoạt động như: Phong trào 15 phút dọn dẹp vệ sinh môi trường; tuyên truyền phòng chống cháy nổ và trao tặng các bình chữa cháy; trao tận tay những suất quà nghĩa tình cho các hộ khó khăn, người cao tuổi neo đơn; trao tặng chậu hoa, cây xanh để người dân cùng trang trí nhà cửa, làm đẹp tuyến hẻm…

Khu phố 1, phường Gia Định, TPHCM tổ chức các hoạt động xây dựng khu phố kiểu mẫu. Ảnh: MINH HẢI

Chia sẻ với PV Báo SGGP, bà Nguyễn Thanh Tâm, khu phố 2 cho biết, nhờ khu phố thực hiện cuộc vận động xanh, sạch, đẹp, an toàn mà từng bước mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Từ đó, bà con cũng sẽ dần thay đổi các thói quen sinh hoạt của mình, nhất là sự gắn kết nghĩa tình cũng bền chặt hơn.

Khu phố 2, phường Gia Định, TPHCM tổ chức các hoạt động xây dựng khu phố kiểu mẫu. Ảnh: MINH HẢI

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết, mục đích của việc xây dựng các khu phố kiểu mẫu là để người dân có được môi trường sống trong lành, đoàn kết, nghĩa tình. Sự chung tay của mỗi người chính là “mầm xanh” quý giá, góp phần nuôi dưỡng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hình thành ý thức nếp sống văn minh đô thị.

MINH HẢI