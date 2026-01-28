Sức sống cơ sở

Phường Gia Định (TPHCM) triển khai xây dựng các khu phố kiểu mẫu

SGGPO

Toàn phường có 62 khu phố, chính quyền địa phương đang nỗ lực xây dựng các khu phố kiểu mẫu “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - Muôn sắc hoa”.

Phường Gia Định (TPHCM) triển khai xây dựng các khu phố kiểu mẫu

Để xây dựng khu phố kiểu mẫu, các khu phố tập trung triển khai các hoạt động như: Phong trào 15 phút dọn dẹp vệ sinh môi trường; tuyên truyền phòng chống cháy nổ và trao tặng các bình chữa cháy; trao tận tay những suất quà nghĩa tình cho các hộ khó khăn, người cao tuổi neo đơn; trao tặng chậu hoa, cây xanh để người dân cùng trang trí nhà cửa, làm đẹp tuyến hẻm…

gen-h-z7472204230880_d94c6ddc503a02ba0796249413fb7855.jpg
Khu phố 1, phường Gia Định, TPHCM tổ chức các hoạt động xây dựng khu phố kiểu mẫu. Ảnh: MINH HẢI

Chia sẻ với PV Báo SGGP, bà Nguyễn Thanh Tâm, khu phố 2 cho biết, nhờ khu phố thực hiện cuộc vận động xanh, sạch, đẹp, an toàn mà từng bước mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Từ đó, bà con cũng sẽ dần thay đổi các thói quen sinh hoạt của mình, nhất là sự gắn kết nghĩa tình cũng bền chặt hơn.

gen-h-z7475590085166_875d190da28ebd79c988da61aa622b60.jpg
Khu phố 2, phường Gia Định, TPHCM tổ chức các hoạt động xây dựng khu phố kiểu mẫu. Ảnh: MINH HẢI

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết, mục đích của việc xây dựng các khu phố kiểu mẫu là để người dân có được môi trường sống trong lành, đoàn kết, nghĩa tình. Sự chung tay của mỗi người chính là “mầm xanh” quý giá, góp phần nuôi dưỡng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hình thành ý thức nếp sống văn minh đô thị.

MINH HẢI

Từ khóa

khu phố kiểu mẫu phường gia định TPHCM đoàn kết nghĩa tinh khu dân cư xanh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn