Ngày 18-4, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Công điện số 31/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2026.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đặc xá năm 2026, thực hiện tốt chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an làm tốt chức năng chủ trì tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đặc xá và nhiệm vụ Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Công an quản lý.

Bộ Công an đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chặt chẽ việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Thủ tướng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp chủ trì việc xét đề nghị đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập cộng đồng.

Cùng với đó, chỉ đạo công an cấp tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.

