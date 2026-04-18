Cựu tù chính trị Côn Đảo trong niềm vui ngày gặp mặt

Ngày 18-4, tại TPHCM, Ban liên lạc cựu tù chính trị Côn Đảo tổ chức họp mặt cựu tù trại I - 6B Côn Đảo, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và giải phóng Côn Đảo.

Cựu tù chính trị Côn Đảo chia sẻ kỷ niệm với đồng đội trong ngày họp mặt

Hơn 100 cựu tù Côn Đảo, cựu tù kháng chiến (đa phần ở tuổi 80), tại TPHCM, các tỉnh miền Tây và miền Trung, có dịp ngồi lại bên nhau để kể những kỷ niệm trong lao tù. Những câu chuyện về các buổi tuyệt thực, chống chào cờ, những buổi đàn áp của giặc… được các cựu tù kể lại với nhiều cảm xúc.

Sau ngày hòa bình, những người cựu tù chính trị trại 6B gắn bó với nhau, làm những điều có ý nghĩa; thăm hỏi nhau khi đau bệnh; góp công, góp sức vào công cuộc dựng xây đất nước.

Các cựu tù chính trị Côn Đảo dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh

Khu B của trại 6 được Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn xây dựng sau Tết Mậu Thân 1968, giam giữ tù chính trị câu lưu, những người chống học chiến tranh tâm lý, chống chào cờ, chống khổ sai.

Trong lịch sử đấu tranh ở nhà tù Côn Đảo giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng tù chính trị câu lưu trại 6B luôn là lực lượng ở tuyến đầu chống địch quyết liệt nhất. Tinh thần chiến đấu kiên cường và kết quả đấu tranh của lực lượng trại 6B đã làm lung lay quyết tâm của địch trong mục tiêu đánh phá, tiêu diệt lực lượng “chống đối” ở nhà lao Côn Đảo.