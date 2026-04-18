Giải golf ngoại giao thúc đẩy kết nối đầu tư và đối ngoại

Ngày 18-4, tại sân golf Tân Sơn Nhất (TPHCM), Giải golf ngoại giao hữu nghị (Diplomatic Golf Friendship 2026) năm 2026 do Sở Ngoại vụ tổ chức đã diễn ra với sự tham dự của hơn 200 tay golf.

Tham dự giải có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND TPHCM, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, lãnh sự quán cùng các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp tiêu biểu.

Các tay golf chuẩn bị xuất phát thi đấu

Không chỉ là hoạt động thể thao, Giải golf ngoại giao hữu nghị còn là diễn đàn kết nối hợp tác kinh tế, đầu tư và đối ngoại. Trong bối cảnh ngoại giao thể thao ngày càng trở thành một trụ cột của nền ngoại giao hiện đại, Việt Nam đã khẳng định thể thao như công cụ thúc đẩy du lịch và kinh tế tại Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN lần thứ 8 năm 2025.

Ban tổ chức cho biết, không gian sân golf với đặc thù riêng tạo điều kiện cho các nhà ngoại giao, doanh nhân và nhà đầu tư trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác một cách linh hoạt, góp phần hình thành mô hình ngoại giao đa phương hiệu quả.

Giải đấu năm nay diễn ra trong bối cảnh TPHCM mở rộng địa giới hành chính, qua đó nâng số lượng sân golf từ 3 lên gần 10 sân đạt chuẩn quốc tế. Sự gia tăng này tạo nền tảng phát triển du lịch golf, bất động sản nghỉ dưỡng và thu hút dòng khách cao cấp, đặc biệt là khách MICE.

Qua ba lần tổ chức, Giải golf ngoại giao hữu nghị dần khẳng định vai trò là sự kiện văn hóa – đối ngoại đặc sắc của TPHCM, góp phần tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy hình ảnh thành phố năng động, hội nhập.

THỤY VŨ