Phường Hạnh Thông: Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh

Ngày 30-1, Đảng ủy phường Hạnh Thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Hạnh Thông đạt được trong năm qua.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí yêu cầu, năm 2026, phường Hạnh Thông cần tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn đời sống với tinh thần quyết tâm cao, có kế hoạch và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; chú trọng vai trò chủ thể trung tâm của mỗi người dân và doanh nghiệp trong tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và lãnh đạo phường Hạnh Thông khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu

Đặc biệt là chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng chi bộ và đảng bộ vững mạnh; tập trung công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm thực chất; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Năm 2025, phường Hạnh Thông đạt nhiều kết quả quan trọng. Với đặc thù địa bàn rộng (hơn 3,3 km²), dân cư đông (hơn 128.000 nhân khẩu), Đảng bộ phường Hạnh Thông đã thể hiện quyết tâm chính trị cao để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, liên tục. Kết quả nổi bật là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, kiện toàn 82 tổ chức Đảng trực thuộc với gần 3.200 đảng viên. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với việc công khai 373 thủ tục hành chính và vận hành 221 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

MẠNH THẮNG