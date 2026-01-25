Phường Hạnh Thông (TPHCM) mang “Xuân Đoàn Kết – Tết Nghĩa Tình” đến Cần Thơ

Trong 2 ngày 24 và 25-1, phường Hạnh Thông (TPHCM) phối hợp với xã Thạnh Thới An (TP Cần Thơ) tổ chức chương trình “Xuân Đoàn Kết – Tết Nghĩa Tình” để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đông đảo các bạn nhỏ háo hức tham gia chương trình

Chương trình diễn ra sôi nổi với chuỗi hoạt động ý nghĩa như: “Phiên chợ 0 đồng”, sinh hoạt lửa trại, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và trao tặng quà Tết.

Đông đảo người dân tham gia hội thi gói bánh tét tại chương trình

Các đội tham gia thi gói bánh tét

Điểm nhấn của chương trình là Hội thi gói bánh tét, thu hút 17 đội thi đến từ các đơn vị trên địa bàn xã Thạnh Thới An. Hơn 1.000 đòn bánh tét đã được gói bởi sự khéo léo của các chị em phụ nữ và công đoạn nấu bánh do các hội viên cựu chiến binh đảm nhận. Toàn bộ số bánh này được dùng làm quà tặng cho người dân vui Xuân.

Có hơn 1.000 đòn bánh tét được gói tại hội thi

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 1.000 phần quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều suất học bổng và xe đạp cũng được trao tận tay các em học sinh vượt khó học giỏi.

Trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi

Ông Cao Minh Tần, Chủ tịch UBND xã Thạnh Thới An trân trọng cảm ơn tình cảm của phường Hạnh Thông (TPHCM) và các mạnh thường quân. Ông Cao Minh Tần khẳng định, đây là sự sẻ chia thiết thực, nghĩa tình, góp phần động viên các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số đón một cái Tết ấm áp.

Các tình nguyện viên hớt tóc miễn phí cho người dân

Chương trình không chỉ mang niềm vui đến với bà con xã Thạnh Thới An mà còn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV và Xuân Bính Ngọ 2026.

TUẤN QUANG