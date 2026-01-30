Phường Phú Nhuận: Trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên cao niên

Ngày 30-1, Đảng ủy phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2026.

Tham dự có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận chia sẻ, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phường Phú Nhuận luôn đoàn kết, sáng tạo, chung tay xây dựng địa phương phát triển trên mọi lĩnh vực, đạt được những kết quả to lớn.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên phường Phú nhuận

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội được phường Phú Nhuận thực hiện đạt kết quả quan trọng.

Các đảng viên phường Phú Nhuận nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Đợt này, phường Phú Nhuận có 36 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng 70, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

