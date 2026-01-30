Chính trị

Xây dựng Đảng

Phường Phú Nhuận: Trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên cao niên

SGGPO

Ngày 30-1, Đảng ủy phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2026.

Tham dự có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận chia sẻ, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phường Phú Nhuận luôn đoàn kết, sáng tạo, chung tay xây dựng địa phương phát triển trên mọi lĩnh vực, đạt được những kết quả to lớn.

Hinh 1.jpg
Thiếu tướng Vũ Văn Điền trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên phường Phú nhuận

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội được phường Phú Nhuận thực hiện đạt kết quả quan trọng.

Hinh 0.jpg
Các đảng viên phường Phú Nhuận nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2
Hinh 5.jpg
Các đảng viên phường Phú Nhuận nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Đợt này, phường Phú Nhuận có 36 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng 70, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Hinh 3.jpg
Các đảng viên phường Phú Nhuận nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

Huy hiệu Đảng Phú Nhuận TPHCM đảng viên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn