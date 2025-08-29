Phường Tam Thắng (TPHCM) trao Huy hiệu Đảng cho 126 đảng viên

Trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho đảng viên phường Tam Thắng

Theo đồng chí Trần Thụy Cẩm Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Thắng, Đảng bộ phường có 74 tổ chức cơ sở Đảng và 5.067 đảng viên. Sau gần 2 tháng đi vào hoạt động, Đảng bộ và chính quyền phường đã kiện toàn bộ máy, thành lập các cơ quan, đơn vị và đi vào hoạt động dần ổn định, đạt được những kết quả khả thi như: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Đồng chí Trần Thụy Cẩm Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Thắng thông tin về tình hình hoạt động của phường sau gần 2 tháng đi vào hoạt động

Đặc biệt, phường Tam Thắng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường với phương châm của đại hội là “Đoàn kết – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, thể hiện khát vọng, ý chí, nghị lực và quyết tâm cao xây dựng phường Tam Thắng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, góp phần tiên phong cùng THCM vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tam Thắng trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Tại buổi lễ, Bí thư phường Tam Thắng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn mà các đồng chí đảng viên lão thành đã cống hiến cho Đảng, cho nhân dân, Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các đồng chí luôn là tấm gương sáng để lớp cán bộ, đảng viên trẻ trong Đảng bộ phường học tập, rèn luyện và trưởng thành, trở thành lực lượng kế thừa trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đợt này, Đảng bộ phường Rạch Dừa có 126 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 35 đồng chí Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 40 đồng chí Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 30 đồng chí Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

PHÚ NGÂN