Phường Tân Định: Năm 2025 thu ngân sách hơn 6.500 tỷ đồng

Năm 2026, Thuế cơ sở 1 và UBND phường Tân Định thống nhất nhiều giải pháp, phấn đấu thu ngân sách được giao hàng năm đạt 100% so với dự toán và thu ngân sách bình quân tăng 5% trở lên so với chỉ tiêu TPHCM giao.

Hộ kinh doanh tại chợ Tân Định được tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi số trong kê khai thuế

Phường Tân Định hiện có 7.476 doanh nghiệp và 3.979 hộ kinh doanh. Năm 2025, phường thu ngân sách đạt 6.517 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong cơ cấu thu ngân sách của đơn vị.

Bước sang năm 2026, Thuế cơ sở 1 TPHCM xác định tăng cường phối hợp với UBND phường Tân Định là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị tập trung hỗ trợ, quản lý hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai. Đồng thời rà soát hoạt động kinh doanh tại các tòa nhà cho thuê, tòa nhà chia sẻ; đẩy mạnh đôn đốc, xử lý nợ thuế; giải quyết thủ tục hành chính công hiệu quả, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định cho biết, phường Tân Định có mật độ hộ kinh doanh cao, tập trung số lượng lớn hộ, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh gia đình, chợ truyền thống như Tân Định, chợ Đa Kao; kinh tế phát triển theo hướng thương mại dịch vụ.

Trong năm qua, UBND phường đã phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp tại trụ sở UBND phường, các chợ, lồng ghép các nội dung thuế vào các cuộc họp khu phố, ban quản lý chợ…

Thời gian tới, UBND phường Tân Định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thuế cơ sở 1 trong quản lý hộ, cá nhân kinh doanh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế gắn với chuyển đổi số; đồng hành cùng cơ quan thuế trong xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Đức Thanh, lãnh đạo phường sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thuế cơ sở 1 TPHCM, chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút doanh nghiệp, hộ kinh doanh đến đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; phối hợp ghi nhận các khó khăn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính tại phường để kịp thời kiến nghị, điều chỉnh, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nhanh chóng, thuận tiện các thủ tục hành chính, góp phần cho công tác thu ngân sách địa phương.

