Phường Tân Hải nghiên cứu đề xuất tuyến metro, phát triển đô thị gắn với cảng – công nghiệp

Sáng 16-8, Đảng bộ phường Tân Hải (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 150 đại biểu, đại diện cho 474 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Hải nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu chỉ đạo đại hội

Phường Tân Hải được thành lập ngày 1-7-2025 trên cơ sở hợp nhất hai phường Tân Hòa và Tân Hải, với diện tích 51,86 km², dân số 30.297 người. Đảng bộ phường hiện có 22 tổ chức cơ sở trực thuộc với 474 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, địa phương đã hoàn thành nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, góp phần tăng cường kết nối vùng, tạo không gian phát triển mới và nâng cao sức cạnh tranh thu hút đầu tư, như: tuyến tránh Quốc lộ 56, nâng cấp đường Long Sơn – Cái Mép, đường 991B và hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 51. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, trong đó Khu công nghiệp Vạn Thương (390ha) đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đang triển khai giải phóng mặt bằng.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tân Hải xác định đột phá trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là Khu công nghiệp Vạn Thương và Phú Mỹ 3. Đồng thời, nâng cao chỉ số cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và tinh thần đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Minh đánh giá cao các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ phường đề ra. Đồng chí lưu ý, với vị trí thuận lợi, tiếp giáp cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và Trung tâm logistics Cái Mép Hạ, Tân Hải cần rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả quỹ đất. Trong đó, nghiên cứu đề xuất tuyến metro đi qua địa bàn, phát triển mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), giảm phụ thuộc vào Quốc lộ 51. Đây sẽ là động lực để thu hút đầu tư dịch vụ, thương mại, nhà ở chất lượng cao, tạo không gian sống xanh – thông minh, gắn kết chặt chẽ địa bàn với mạng lưới đô thị hiện đại của TPHCM.

Ngoài ra, phường cần phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các dự án trên địa bàn để đưa vào hoạt động, đặc biệt là Khu công nghiệp Vạn Thương và Khu công nghiệp Phú Mỹ, các dự án hạ tầng giao thông, các dự án cảng thủy nội địa phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa đường thủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hải nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hải nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 đồng chí; đồng chí Trịnh Hàng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

MỸ LƯƠNG