Đảng ủy Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM thành lập 6 chi bộ

Đảng ủy Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM thành lập 6 chi bộ và chỉ định nhân sự chi ủy trực thuộc, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 11-8, Đảng ủy Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM tổ chức công bố quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc và chỉ định nhân sự chi ủy chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự lễ công bố có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

d8b4efaf08b67784561ff82ce564580f.jpeg
Công bố quyết định thành lập chi bộ Công tác Quốc hội. Ảnh: VĂN MINH

Theo đó, Đảng ủy Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM quyết định thành lập chi bộ Công tác Quốc hội.

Đồng thời, chỉ định đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH TPHCM giữ chức Bí thư chi bộ Công tác Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Hồ Hiếu Thảo, Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM, giữ chức Phó Bí thư chi bộ.

345007a87caf41c2073530da6040b244.jpeg
Công bố quyết định thành lập chi bộ Công tác HĐND. Ảnh: VĂN MINH

Thành lập Chi bộ Công tác HĐND và chỉ định đồng chí Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Ngô Lan Chi, Trưởng phòng Công tác HĐND TPHCM, giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

2bc5e488d85018758d93ca381e8eef0d.jpeg
Thành lập chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách. Ảnh: VĂN MINH

Thành lập Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách và chỉ định đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Huỳnh Thanh Hùng, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM giữ chức Phó Bí thư chi bộ.

da3cc2945f1ad5b2100b3cf83119f9f2.jpeg
Công bố quyết định thành lập chi bộ Ban Đô thị. Ảnh: VĂN MINH

Thành lập Chi bộ Ban Đô thị và chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM, giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

ea60069548956e7714ae613dfe064d08.jpeg
Công bố quyết định thành lập chi bộ Ban Văn hóa - Xã hội. Ảnh: VĂN MINH

Thành lập Chi bộ Ban Văn hóa - Xã hội và chỉ định đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

125998acb8fbe2ca2dd57bc90e63b5ee.jpeg
Công bố thành lập chi bộ Ban Pháp chế. Ảnh: VĂN MINH

Thành lập Chi bộ Ban Pháp chế và chỉ định đồng chí Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

d603e3caee0c42eb7098945b4f94e8c8.jpeg
Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn giao nhiệm vụ. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn đề nghị, các chi bộ khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác; đồng thời thực hiện nghiêm việc sinh hoạt chi bộ. Đồng chí cũng lưu ý về tham gia góp ý Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và công tác chuẩn bị bầu cử.

