Xã Kim Long đề xuất điều chỉnh 29 dự án đầu tư công

Ngày 14-9, HĐND xã Kim Long (TPHCM) tổ chức Kỳ họp thứ tư (chuyên đề) nhằm thông qua một số nội dung về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, dự toán thu – chi ngân sách và bầu bổ sung đối với 2 ủy viên UBND.

Theo đó, HĐND xã đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công với 29 dự án có tổng mức đầu tư gần 3.347 tỷ đồng. Trong đó, có 14 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách TPHCM bổ sung với tổng mức đầu tư 499,8 tỷ đồng và 6 dự án bổ sung cho ngân sách xã với tổng mức đầu tư 58,5 tỷ đồng. Tất cả đều là dự án chuẩn bị đầu tư.

﻿Lãnh đạo xã Kim Long tham dự Kỳ họp thứ tư (chuyên đề) của HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Q.V﻿

Hiện nay, xã Kim Long cũng đã được UBND TPHCM bố trí nguồn vốn ngân sách thực hiện 9 dự án, tổng mức đầu tư gần 2.789 tỷ đồng. Trong số này có 1 dự án khởi công mới và 8 dự án chuẩn bị đầu tư.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND xã cũng đã thông qua các Nghị quyết chuyên đề về thực hiện chế độ bảo vệ bí mật nhà nước; điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách xã năm 2026.

﻿Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Q.V﻿

Ngoài ra, HĐND xã Kim Long đã thực hiện việc miễn nhiệm chức danh 1 ủy viên UBND và bầu bổ sung 2 ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

QUANG VŨ