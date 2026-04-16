Xã Phú Giáo tuyên dương điển hình xuất sắc trong học tập và thể thao

Chiều 16-4, UBND xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức Hội nghị khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên và học sinh đạt thành tích tiêu biểu trong năm học 2025 – 2026.

Tại hội nghị, UBND xã Phú Giáo khen thưởng 1 tập thể và 59 cá nhân tiêu biểu là các huấn luyện viên, vận động viên và học sinh có thành tích xuất sắc của bộ môn Karate.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cụ thể, tại Giải Karate phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh) mở rộng lần thứ I năm 2026 vừa qua, bộ môn Karate của đoàn thể thao xã Phú Giáo ghi dấu ấn nổi bật với 2 huấn luyện viên, tập thể bộ môn và 12 vận động viên đạt thành tích cao, qua đó xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn.

Đại diện học sinh chia sẻ cảm xúc tại hội nghị

Lãnh đạo UBND xã Phú Giáo biểu dương thành tích của học sinh, vận động viên

Trong lĩnh vực giáo dục, toàn xã có 45 học sinh thuộc các cấp THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đạt thành tích nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Hội thi Khoa học kỹ thuật, Hội thi Khéo tay – kỹ thuật, Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV.

Tại lễ tuyên dương, đồng chí Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng không ngừng của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên và các em học sinh trong thời gian qua. Những thành tích đạt được không chỉ là niềm tự hào của mỗi cá nhân mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục và phong trào thể dục thể thao của địa phương ngày càng phát triển.

