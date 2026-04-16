Tảo lam khiến nước biển khu vực Bãi Sau đổi màu

Ngày 16-4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân nước biển tại khu vực Bãi Sau chuyển màu bất thường những ngày đầu tháng 4.

Theo báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, kết quả phân tích mẫu nước biển gần bờ do Viện Kỹ thuật Biển thực hiện tại 5 vị trí cho thấy, hiện tượng đổi màu đỏ, xanh là do tảo nở hoa cục bộ, xuất phát từ sự gia tăng đột biến mật độ loài tảo lam Trichodesmium erythraeum.

Tảo lam làm nước biển đổi màu khiến nhiều du khách và người dân lo lắng khi tắm biển

Khảo sát ghi nhận 69 loài thực vật phù du thuộc 3 nhóm chính gồm tảo lam, tảo silic và tảo giáp. Trong đó, tảo silic chiếm ưu thế về số loài với 46 loài (66,67%), tảo giáp có 22 loài (31,88%), còn tảo lam chỉ ghi nhận 1 loài. Tuy nhiên, chính loài tảo lam lại chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trong quần xã, với tỷ lệ từ 99,53% đến 99,91%.

Tảo biển trôi dạt vào khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM)

Theo cơ quan chuyên môn, Trichodesmium erythraeum là loài phổ biến ở vùng biển nhiệt đới, thường sống ngoài khơi. Khi gặp điều kiện thuận lợi, tảo kết thành sợi dài, nổi thành từng búi lớn, tạo các vệt màu đỏ nâu, vàng nâu hoặc làm nước biển chuyển xanh như trà, kèm theo lớp váng mỏng và mùi đặc trưng của sinh khối phân hủy.

Trước đó, từ ngày 4 đến 5-4, nước biển Bãi Sau chuyển màu xanh như trà, xuất hiện váng bọt, có thời điểm xuất hiện lớp váng tím hồng và cá nhỏ chết trôi dạt vào bờ. Từ ngày 6 đến 7-4, khu vực đường Thùy Vân tiếp tục xuất hiện váng dầu vón cục trôi dạt vào bãi cát, sau đó là tình trạng rác đại dương xuất hiện rải rác.

Ngay khi phát hiện, địa phương đã tổ chức theo dõi môi trường biển theo giờ, đồng thời huy động lực lượng thu gom khoảng 10 tấn rác thải, váng bọt, váng dầu và xác sinh vật biển, bảo đảm vệ sinh khu vực bãi tắm.

Đến nay, môi trường nước biển đã cơ bản trở lại bình thường, địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ để kịp thời ứng phó các diễn biến bất thường.

NGUYỄN NAM