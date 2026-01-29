Phường Tân Uyên: Khám mắt, tặng quà tết cho người khó khăn

Sáng 29-1, Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp với Bệnh viện mắt Sài Gòn Bình Dương tổ chức chương trình khám mắt chuyên sâu và tặng quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi ở phường Tân Uyên.
Theo đó, 300 lượt người dân được tư vấn, khám mắt và kiểm tra tầm soát các bệnh lý về mắt, phát thuốc miễn phí. Một số ca chỉ định phẫu thuật cườm khô, phẫu thuật đục thủy tinh thể được hỗ trợ chi phí.
Tại chương trình, mỗi người đến khám còn được nhận một phần quà là những loại thực phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 500 triệu đồng.
Thông qua hoạt động thiết thực có sức lan tỏa mạnh mẽ này, Hội Chữ thập đỏ cũng mong muốn sự tham gia đóng góp, ủng hộ của tổ chức, cá nhân tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.