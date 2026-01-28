Ra mắt "Không gian văn hoá Hồ Chí Minh" tại Công an phường Tân Thới Hiệp

Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 28-1, Chi hội Phụ nữ Công an phường Tân Thới Hiệp 2 ra mắt công trình văn hóa trong những ngày giáp tết.

Nữ cán bộ Công an phường đọc sách tại Không gian văn hoá Hồ Chí Minh

Đó là "Không gian văn hoá Hồ Chí Minh" và công trình "Công an phường Tân Thới Hiệp muôn sắc hoa".

Với "Không gian văn hoá Hồ Chí Minh" được thiết kế với những hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi hội Phụ nữ Công an phường mong muốn không gian này sẽ góp phần lan toả giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với cán bộ và đông đảo người dân.

Còn công trình "Công an phường Tân Thới Hiệp muôn sắc hoa" được thực hiện theo chương trình chung của Công an thành phố nhằm mang đến không gian xanh cho người dân khi đến thực hiện các thủ tục tại công an phường.

Lãnh đạo UBND phường và các đồng chí công an cùng tham dự lễ ra mắt công trình "Công an phường Tân Thới Hiệp muôn sắc hoa"

Cũng trong sáng 28-1, Chi hội Phụ nữ Công an phường phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ phường trao 350 suất ăn yêu thương cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chị em phụ nữ công an phường trao suất ăn yêu thương đến người lao động khó khăn

THANH DUNG