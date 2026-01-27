Chiều 27-1, Đảng ủy UBND xã Vĩnh Lộc (TPHCM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Đảng ủy UBND xã Vĩnh Lộc (TPHCM) quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026



Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Huỳnh Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc cho biết, trong năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đảng bộ UBND xã đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ UBND xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và thành lập thêm 4 chi bộ trực thuộc.

Ông Trần Huỳnh Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc báo cáo tại hội nghị

UBND xã Vĩnh Lộc hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, với 72/75 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 26 chỉ tiêu vượt.

Công tác đầu tư hạ tầng tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 100%. Các lĩnh vực môi trường, đất đai, xây dựng, cấp nước sinh hoạt có nhiều chuyển biến rõ nét.

Ông Thái Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Lộc, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, ông Thái Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Lộc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Đảng ủy UBND xã tiếp tục xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, trách nhiệm; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”; chú trọng công tác phát triển đảng viên, dân vận chính quyền và triển khai các mô hình “ấp – khu phố không ma túy”.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc phát biểu tiếp thu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

ĐÌNH DƯ