Những “cầu nối” từ cơ sở

Sức sống từ những cách làm mới

Gần hai mươi năm trước, khi còn là giám đốc một doanh nghiệp đầy bận rộn, ông Hồ Xuân Sắc chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với công việc ở khu phố. Năm 2007, khi chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương, ông được chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ khu phố 10, phường Cát Lái. Từ một cán bộ quen với quản trị doanh nghiệp, ông Sắc dần nắm tình hình dân cư, những phát sinh ở địa bàn.

Ông Hồ Xuân Sắc, Bí thư Chi bộ khu phố 10, phường Cát Lái kiến nghị với địa phương về các vấn đề người dân khu phố quan tâm

Nhìn vào giao thông khu vực, từ đường Thạnh Mỹ Lợi, đường số 16, đường số 18, đến hàng loạt hẻm như 09, 49, 89, 92 (đường Thạnh Mỹ Lợi), hẻm 06, 22, 45 (đường 16), hẻm 67, 76 (đường 18), hẻm 700, 702, 722 (đường Nguyễn Thị Định)... đều ghi dấu ấn đóng góp của ông. Ông Sắc nhớ nhất là công trình cải tạo một con hẻm từng là ao tù, gây ô nhiễm kéo dài. Khi đề xuất thực hiện, không ít hộ dân còn băn khoăn. Ông cùng chi bộ kiên trì gặp gỡ, trao đổi, giải thích để tạo sự đồng thuận. Khi con đường mới hoàn thành, điều khiến ông xúc động nhất không phải là nhận được giấy khen, mà là sự tin tưởng, những câu chào hỏi ấm tình xóm giềng của người dân trong khu phố.

Cùng tinh thần đó, ông Huỳnh Việt, Bí thư Chi bộ ấp Quảng Giao, xã Xuân Sơn, xác định mọi nghị quyết chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi giải quyết được những vấn đề thiết thực trong sản xuất và đời sống người dân. Ở địa bàn thuần nông, ông chủ động tìm hiểu, kết nối với các nguồn tư vấn kỹ thuật, giới thiệu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, giúp bà con cải thiện thu nhập. Với ông, chi bộ vững mạnh là khi đảng viên gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, giữ gìn môi trường sống tại địa phương.

Sức mạnh của tổ chức Đảng ở cơ sở còn được tiếp nối bởi sự năng động, sáng tạo của những Bí thư Chi bộ trẻ, năng động. Anh Dương Quang Kiên, Bí thư Chi bộ khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ là một ví dụ điển hình. Khi HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho học sinh và người trên 65 tuổi, anh Kiên chủ động nghiên cứu quy định, phối hợp triển khai kịp thời xuống từng tổ dân phố. Nhờ cách làm này, nhiều người dân trong khu phố đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục, không gặp lúng túng khi tiếp cận chính sách. Thông qua sự gần gũi, nắm bắt tâm tư thanh niên, chi bộ liên tục hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ và tạo nguồn kế thừa cho tổ chức cơ sở.

Trong môi trường doanh nghiệp đặc thù như Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hài, Bí thư Chi bộ 5, phải đối mặt với những khó khăn trong duy trì sinh hoạt Đảng đều đặn, khi 43 đảng viên làm việc phân tán theo ca kíp giữa hơn 40.000 công nhân.

Trước thực tế đó, chi bộ lựa chọn những cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc thù sản xuất. Từ mô hình “Nuôi heo đất chăm lo đảng viên khó khăn” đến các hoạt động hỗ trợ đời sống tinh thần, chi bộ từng bước tạo sự gắn bó giữa đảng viên với tổ chức. Bên cạnh đó, chi bộ còn thành lập “Ban điều hành hỗ trợ đảng viên vươn lên trong cuộc sống”, gắn kết với các hoạt động thể thao do công đoàn tổ chức. Sau giờ tan ca, những trận bóng đá, những hội thi thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn tạo sự gắn kết, lan tỏa tinh thần tập thể.

Nhiệt huyết với công tác xã hội

Những ngày cuối năm, tại ấp An Lạc, xã Long Điền, bà Trần Thị Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ ấp lại tất bật chuẩn bị những suất quà tết cho bà con nghèo. Làm Bí thư chi bộ từ năm 2018 đến nay, bà Hà được biết đến là người thầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết trong công tác xã hội.

Anh Dương Quang Kiên, Bí thư Chi bộ Khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố

Chứng kiến nhiều hộ dân còn chật vật về kinh tế, bệnh tật, bà cùng chi bộ đã chủ động xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực như tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ sinh kế cho người buôn bán nhỏ. Gần đây nhất là mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương. Việc làm này tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn kinh phí hỗ trợ người khó khăn. Bà Hà cho hay, mỗi khi có ý tưởng mới, bà đều đưa ra thảo luận dân chủ trong chi bộ và nhận được sự đồng thuận tuyệt đối.

Tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, bà Võ Thị Ngọc Trâm, Bí thư Chi bộ Sư phạm 1 thuộc Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm, gắn công tác Đảng với sứ mệnh trồng người. Tiêu biểu nhất là việc chi bộ phối hợp duy trì lớp học tình thương tại phường Phú Lợi suốt từ năm 2015 đến nay. Bà Trâm đã phân công đảng viên theo dõi, huy động sinh viên khoa Sư phạm trực tiếp tham gia giảng dạy cho gần 50 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

233 Bí thư Chi bộ được tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026 đại diện cho đội ngũ trực tiếp tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ở cơ sở. Khi chi bộ mạnh từ những việc sát dân, tổ chức Đảng ở cơ sở sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc để các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Từ một lớp học bổ trợ kiến thức, nơi đây đã trở thành môi trường rèn luyện tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng cho các thầy cô giáo tương lai. Sinh viên không chỉ dạy chữ mà còn tự tổ chức vui chơi, chăm lo đời sống tinh thần cho các em vào dịp tết, Trung thu. Bà Trâm chia sẻ: “Chi bộ không làm thay, không chỉ đạo hành chính, mà đóng vai trò định hướng, giám sát để từng đảng viên, sinh viên phát huy tinh thần tự giác, tiên phong”.

Trong sinh hoạt chi bộ, bà Trâm cũng đặc biệt chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh qua những việc làm cụ thể của giảng viên, sinh viên. Các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động về nguồn được tổ chức sinh động, tránh hình thức, tập trung vào việc liên hệ trách nhiệm trong giảng dạy và nghiên cứu. Chính từ những trải nghiệm thực tiễn này, nhiều sinh viên đã trưởng thành vượt bậc về nhận thức và bản lĩnh.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG