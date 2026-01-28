Xã Xuyên Mộc: Nhiều hoạt động văn hóa trong dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Xuyên Mộc (TPHCM) sẽ tổ chức chợ hoa Xuân và nhiều hoạt động thương mại, văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn phục vụ người dân và du khách.

Ngày 28-1, UBND xã Xuyên Mộc (TPHCM) thông tin sẽ tổ chức chợ hoa Xuân tại khu vực chợ đêm từ ngày 11-2 đến ngày 16-2 (nhằm ngày 23-12 đến ngày 29-12 âm lịch).

Theo đó, khu vực chợ đêm sẽ được bố trí các gian hàng bán các sản phẩm trang trí ngày Tết như: hoa tươi, cây kiểng, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm từ nông nghiệp, thủy hải sản, hóa mỹ phẩm, quần áo, giày dép, các món ăn phục vụ Tết… Qua đó, khuyến khích các nhà vườn, nông dân, nghệ nhân tham gia, tạo điểm đến vui chơi, giải trí, mua sắm của cộng đồng.

Chợ đêm Xuyên Mộc nơi dự kiến sẽ tổ chức chợ hoa Xuân của xã Xuyên Mộc, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Cũng tại chợ hoa Xuân còn trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP và các loại nông sản đặc trưng của địa phương.

Các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản của địa phương cũng sẽ được trưng bày, giới thiệu tại chợ đêm Xuyên Mộc dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Q.V

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Xuyên Mộc cho biết, chương trình Chợ hoa Xuân năm nay còn có nội dung chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, an sinh xã hội, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao, hội thi đua thuyền rồng; lễ hội ẩm thực kết hợp các trò chơi dân gian…

Giải đua thuyền rồng được tổ chức dịp Tết cổ truyền tại xã Xuyên Mộc. Ảnh: QUANG VŨ

QUANG VŨ