Phường Phước Thắng: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, việc đến thăm, chúc tết người có công thể hiện sự tri ân, nghĩa tình của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo phường Phước Thắng tặng quà cho các gia đình chính sách

Chiều 28-1, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng 3-2 và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Phước Thắng tổ chức 7 đoàn công tác đến thăm, chúc tết 42 gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Tại các gia đình, lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng tri ân về những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và chúc các gia đình đón Tết đầm ấm, an vui.

Việc đi thăm, chúc tết của lãnh đạo phường Phước Thắng thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần củng cố, thắt chặt niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

TRÚC GIANG