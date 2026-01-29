Mang tết sớm đến người dân vùng thiên tai

Từ hoang tàn sau bão lũ, nhiều nơi ở miền Trung đang dần hồi sinh nhờ tinh thần tương thân tương ái. Trước thềm Tết Bính Ngọ, nhiều hoạt động nghĩa tình từ khắp nơi đã góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với bà con vùng từng bị thiên tai.

Hồi sinh từ hoang tàn

Những ngày đầu tháng Chạp, chợ Phong Mỹ (phường Phong Điền, TP Huế) hối hả chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ. Tiếng nói cười vui vẻ xen lẫn cảnh mua bán sầm uất khiến ít ai hình dung nơi đây từng là một trong những điểm hoang tàn trong đợt mưa lũ lịch sử hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11-2025.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng (BĐBP tỉnh Quảng Trị) trao hơn 800 suất quà Tết tặng học sinh và đồng bào hoàn cảnh khó khăn vùng biên cương

Lũ sông Ô Lâu ập về trong đêm, nhấn chìm toàn bộ khu chợ, có nơi sâu hơn 2,5m, khiến hàng hóa của bà con tiểu thương bị nhấn chìm hoặc cuốn trôi hết sạch. Bà Hoàng Thị Nhung, Trưởng ban quản lý chợ Phong Mỹ, cho biết, xúc động nhất là tinh thần sẻ chia của các tiểu thương khi lũ rút. Mọi người cùng giúp nhau khắc phục thiên tai, cùng làm lại từ đầu và san sẻ những phần quà cứu trợ do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ.

Tiếp sức bà con vùng lũ ở TP Huế, những ngày qua, nhiều tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp khắp nơi liên tục tổ chức các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Trà phối hợp cùng Công ty TNHH Huda Huế - Carlsberg Việt Nam trao tặng 100 suất quà (trị giá 50 triệu đồng) cho các hộ nghèo, cận nghèo. Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, không khí tết tràn ngập với chương trình “Chợ Tết nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026” do Hội Chữ thập đỏ TP Huế cùng các nhà tài trợ tổ chức, đồng thời trao 300 suất quà tết (800.000 đồng/suất) tặng người khuyết tật, người già neo đơn và các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Ngược vào xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai - nơi từng chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 13 (tháng 11-2025), nay sắc xuân hiện rõ trong từng mái nhà. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh này phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình như “Gian hàng 0 đồng”, khám chữa bệnh cho người khó khăn, giao lưu văn nghệ, trò chơi sum vầy. Ông Trần Ngung (thôn Xuân Thạnh Nam) xúc động chia sẻ: “Thiên tai khốc liệt, nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tấm lòng của xã hội, bà con bớt phần nào khó nhọc, thêm ấm lòng để đón Tết Bính Ngọ sắp đến”. Cùng thời điểm, tại các vùng lũ lịch sử phía Đông tỉnh Đắk Lắk, không gian sống của những ngôi làng từng bị thiên tai tàn phá đang dần hồi sinh. Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cho biết, các đoàn từ thiện khắp nơi liên tục về hỗ trợ, san sẻ khó khăn với bà con. Nhiều chương trình ý nghĩa của Quân khu 5 cùng các đơn vị, hội, đoàn thể đang giúp người dân vùng thiên tai có điều kiện đón một cái tết đầm ấm, đầy đủ.

Nghĩa tình từ thành phố mang tên Bác

Bên dòng sông Kôn, Hội Chữ thập đỏ TPHCM vận động các đơn vị, tổ chức chương trình “Tết nhân ái” hướng đến bà con nghèo khó bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại xã các Bình An, Bình Phú, An Nhơn Tây và phường Bình Định (tỉnh Gia Lai). Chương trình trao tặng 1.500 suất quà tết cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng.

Tại TP Đà Nẵng, ông Hà Văn Tự, Phó Chủ tịch Hội đồng hương xã Quế Sơn tại TPHCM tận tay trao các suất quà cho bà con quê nhà. 625 phần quà, với tổng trị giá trên 300 triệu đồng đã đến tay các em học sinh vượt khó, học giỏi của Trường THPT Quế Sơn và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Ông Hà Văn Tự cho biết, những phần quà tuy không lớn nhưng là nghĩa tình của những người con xa quê gửi đến đồng bào còn khó khăn, mong những phần quà này sẽ góp một phần giúp bà con quê hương có thêm một cái tết ấm áp, nghĩa tình.

Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", các đồn Biên phòng ở Quảng Trị, TP Huế và TP Đà Nẵng đồng loạt tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, nhằm mang đến cho người dân vùng biên giới cái tết cổ truyền thêm ấm áp, vui tươi. Ngoài chương trình văn nghệ đặc sắc với chủ đề biên cương Tổ quốc, Ban tổ chức các chương trình còn trao hàng ngàn suất quà là tiền mặt, nhu yếu phẩm tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trước thời điểm tết đến xuân về.

Không dừng lại đó, các đơn vị trực thuộc Hội đồng hương TP Đà Nẵng tại TPHCM còn tổ chức các chương trình “Xuân yêu thương”, mang tết lên vùng cao; tặng quà tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam với hơn 3 tấn gạo và 60 suất quà… Đồng thời, phối hợp với Hội Doanh nhân Đà Nẵng tại TPHCM triển khai chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đưa bà con về quê đón Tết Bính Ngọ. Dự kiến chương trình tổ chức 20 "chuyến xe 0 đồng”, đưa 1.000 bà con và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM về quê ăn tết, khởi hành vào ngày 24 tháng Chạp (tức 11-2).

Ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn, cho biết, những phần quà tết do Hội đồng hương xã Quế Sơn tại TPHCM trao tặng đã góp phần giúp địa phương chăm lo cho người dân còn khó khăn có một cái tết ấm no hơn. “Thiên tai có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không thể dập tắt được tinh thần tương thân tương ái. Một mùa xuân mới đang về, ấm áp hơn từ những bàn tay nắm chặt lúc gian nan”, Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn xúc động, nói.

VĂN THẮNG - NGUYỄN CƯỜNG - NGỌC OAI