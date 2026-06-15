TPHCM khai giảng lớp lưu trữ hồ sơ của Đảng

Sáng 15-6, Thành ủy TPHCM tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác văn thư lưu trữ, lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, hệ thống các văn bản của Đảng năm 2026.

Học viên tham gia lễ khai giảng, sáng 15-6

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, công tác văn thư, lưu trữ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng và hệ thống chính trị.Đây là nhiệm vụ bảo đảm thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chính xác, thông suốt, bảo mật; đồng thời lưu giữ các tài liệu có giá trị chính trị, pháp lý, lịch sử của Đảng và thành phố.

Theo đồng chí, trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số toàn diện hiện nay, công tác văn thư, lưu trữ đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao cả về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin.

Việc quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử, số hóa tài liệu và quản lý tài liệu lưu trữ trên môi trường số đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ phải thường xuyên được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và kịp thời nắm bắt các quy định mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Học viên tham gia lớp học

Lớp bồi dưỡng công tác văn thư, lưu trữ năm 2026 nhằm kịp thời cập nhật các quy định mới của pháp luật và của Đảng; hệ thống hóa kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời tạo diễn đàn để học viên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác.

Lớp học thu hút đông đảo học viên tham gia

Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức thành 2 lớp học với 300 học viên tham gia trong 2 ngày.

Học viên sẽ được cập nhật kiến thức: Pháp luật lưu trữ Việt Nam; những vấn đề chung về công tác văn thư lưu trữ và chức năng nhiệm vụ của lưu trữ hiện hành ở xã, phường, đặc khu; hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, xử lý văn bản phần mềm, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng; nghiệp vụ lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành... do Học viện Cán bộ TPHCM triển khai.

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