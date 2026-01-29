Hệ thống giúp người dân, doanh nghiệp trong việc số hóa, tra cứu hồ sơ thông tin về quy hoạch đất đai, định hướng phát triển và tầm nhìn quy hoạch dài hạn của địa phương

Sáng 29-1, UBND phường Tăng Nhơn Phú tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú thực hiện nghi thức ra mắt Hệ thống điều hành quy hoạch đô thị và Hệ thống bản đồ số tra cứu thông tin cử tri, chỉ đường đến điểm bầu cử

Năm 2025, phường hoàn thành vượt kế hoạch 6/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 58,8 tỷ đồng (đạt và vượt 181% so với dự toán).

Phường đã hoàn thành 100% phủ kín quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 với 2 đồ án phân khu 4 và phân khu 9; hiện có 18 dự án khu nhà ở quy hoạch 1/500 đang triển khai miễn giấy phép xây dựng.

Năm 2026, phường phấn đấu hoàn thành 19 chỉ tiêu và 3 công trình trọng điểm gồm: nạo vét nhánh Rạch Lân, nâng cấp mở rộng cầu Vàm Xuồng; xóa cầu gỗ đường 207; mở rộng hệ thống Camera AI đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng và Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú Cao Thị Ngọc Châu khen thưởng các cá nhân, tập thể

Dịp này, UBND phường khen thưởng 99 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường năm 2025; 56 tập thể và 34 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025; 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ HĐND phường năm 2025...

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Tại hội nghị, phường Tăng Nhơn Phú ra mắt Hệ thống điều hành quy hoạch đô thị phường đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong việc số hóa, tra cứu hồ sơ thông tin về quy hoạch đất đai, định hướng phát triển và tầm nhìn quy hoạch của địa phương.

Phường cũng ra mắt Hệ thống bản đồ số tra cứu thông tin cử tri và chỉ đường đến địa điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu giúp cử tri nắm bắt đầy đủ, chính xác thông tin phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

THU HƯỜNG