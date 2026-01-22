Phường Thông Tây Hội: Người dân hiến hơn 800m² đất để mở rộng 3 tuyến hẻm

Sự đồng thuận của người dân, điển hình là việc hiến hơn 800m² đất mở rộng hẻm, là minh chứng rõ nét cho hiệu quả điều hành và ổn định dân sinh ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngày 22-1, Đảng ủy phường Thông Tây Hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo phường Thông Tây Hội khen thưởng các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025

Năm 2025, kinh tế - xã hội phường Thông Tây Hội tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng với tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 24,661 tỷ đồng (đạt 201,83% chỉ tiêu dự toán).

Ý thức cộng đồng được phát huy mạnh mẽ thông qua việc người dân hiến hơn 800m² đất để mở rộng 3 tuyến hẻm, cải tạo 2 tuyến hẻm, góp phần thiết thực trong chỉnh trang đô thị ở địa bàn dân cư.

Trong công tác xây dựng Đảng, hiện Đảng bộ phường hiện có 80 tổ chức cơ sở đảng và 2.461 đảng viên. Trong năm qua, hệ thống chính trị phường tiếp tục được củng cố. Công tác dân vận và an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ phường Thông Tây Hội được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025

Năm 2026, phường xác định một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm là lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo phường Thông Tây Hội khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thông Tây Hội phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, phường Thông Tây Hội phấn đấu 100% tổ chức Đảng thực hiện nghiêm chế độ tự kiểm tra, giám sát. Đảng ủy phường quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung giải quyết các vướng mắc tồn đọng theo Nghị quyết 98 của Quốc hội để nâng cao hơn nữa chất lượng sống cho người dân địa phương.

MẠNH THẮNG