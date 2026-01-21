Phường Thủ Dầu Một chăm lo tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

Sức sống cơ sở

Đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Thủ Dầu Một tổ chức các hoạt động góp phần chăm lo cho học sinh và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngày 21-1, phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia – Tết nghĩa tình” năm 2026.

Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một tham dự chương trình
Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thu Cúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Phạm Văn Nồng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các cháu thiếu nhi thể hiện các tiết mục văn nghệ mừng năm mới vui tươi, rộn ràng
Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm sắc xuân
Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một trao tặng quà cho các gia đỉnh có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một trao tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 cho các học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một trao tặng quà Tết cho các học sinh khó khăn
Tại chương trình, lãnh đạo phường đã trao tặng 5 “Sổ tiết kiệm – Vun đắp tương lai” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 30 triệu đồng; trao 5 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các đoàn viên khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập; trao vé xe về quê đón Tết trị giá 5 triệu đồng; trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo trên địa bàn phường trị giá 15 triệu đồng.

“Xuân sẻ chia – Tết nghĩa tình” của phường Thủ Dầu Một là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa trong công tác an sinh xã hội, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn niềm vui cho người dân trên địa bàn.

DUY KHANG

