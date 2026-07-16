Xã Long Hải ra mắt kênh Zalo OA phục vụ người dân

Người dân xã Long Hải có thể tra cứu thủ tục hành chính, gửi phản ánh, kiến nghị và tương tác với chính quyền thông qua Zalo Official Account (Zalo OA).

Chiều 16-7, UBND xã Long Hải chính thức đưa Zalo Official Account (Zalo OA) vào hoạt động, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

UBND xã Long Hải khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác chuyển đổi số

Zalo OA là kênh thông tin chính thức của chính quyền xã trên nền tảng Zalo, cho phép người dân tra cứu thủ tục hành chính, gửi phản ánh, kiến nghị, tương tác với chatbot AI và tiếp cận thông tin về du lịch, chợ trực tuyến cùng các dịch vụ số của địa phương.

Tại buổi lễ, UBND xã Long Hải tổng kết phong trào khuyến khích người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trong tháng 6-2026 với gần 1.300 hồ sơ được tiếp nhận qua môi trường số.

Các đại biểu Long Hải truy cập trang Zalo OA của xã Long Hải tại hội nghị

Trong đó, người dân tự nộp 706 hồ sơ và trường hợp được công chức hỗ trợ gần 600 hồ sơ.

Dịp này, 2 tập thể “Ấp chuyển đổi số xuất sắc”, 5 cá nhân đạt danh hiệu “Công dân số tiêu biểu” được biểu dương, khen thưởng.

Giao diện trang Zalo OA của UBND xã Long Hải

Theo UBND xã Long Hải, Zalo OA không chỉ là kênh kết nối giữa chính quyền với người dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu các điểm du lịch biển, sản phẩm OCOP và dịch vụ phục vụ người dân, du khách.

Sau nghi thức kích hoạt hệ thống, các đại biểu và người dân trải nghiệm trực tiếp các tính năng của Zalo OA như chatbot AI, gửi phản ánh, kiến nghị, tra cứu thông tin và các tiện ích số khác. Tổ công nghệ số cộng đồng cũng hướng dẫn người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cài đặt và sử dụng nền tảng ngay tại hội trường.

Các đại biểu ấn nút ra mắt trang Zalo OA của UBND xã Long Hải

Dịp này, UBND xã Long Hải cũng giới thiệu kênh YouTube chính thức và website “Sổ tay điện tử” hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính toàn trình, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

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