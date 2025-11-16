Podcast bản tin 17 giờ 16-11: Tài xế ô tô khai lý do "leo lề" đường Bùi Văn Bình

Podcast bản tin 17 giờ 16-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Trường nội trú biên giới là biểu tượng tinh thần đoàn kết các dân tộc; Huy động chó nghiệp vụ, flycam tìm nạn nhân vụ sạt lở ở Hùng Sơn; 8 giờ sáng mai 17-11, Thủy điện Trị An giảm lượng nước xả qua đập; Tài xế ô tô khai lý do "leo lề" đường Bùi Văn Bình; Kiến nghị khởi tố vụ án nhiều cán bộ "hóa phép" đất đai ở Gia Lai; An Giang: Cháy kho phế liệu 300m² ở xã Hòn Đất.