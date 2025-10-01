Podcast bản tin ANTT 1-10: TPHCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Podcast bản tin ANTT 1-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Huy động 9 tàu chuyên dụng tìm kiếm 8 ngư dân mất tích; TPHCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; Trực thăng vượt bão, bay xuyên đêm đến Trường Sa tiếp nhận 3 bệnh nhân; Vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm; 1.400 học sinh phải sơ tán vì sự cố chập điện...