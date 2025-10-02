Podcast bản tin ANTT 2-10: Mưa gió làm nhiều cây xanh ngã đổ; Người đàn ông tử vong trong công viên nghi do tự thiêu

Podcast bản tin ANTT 2-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Điều tra vụ án vợ sát hại chồng do bị bạo hành nhiều lần; Hà Nội: Người đàn ông tử vong trong công viên nghi do tự thiêu; Vụ 4 người bị đất đá vùi lấp ở Tuyên Quang: Tìm thấy 1 thi thể; Xảy ra nhiều vi phạm về khám, chữa bệnh: Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh; Quảng Trị: Triệt phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng; Mưa gió làm nhiều cây xanh ngã đổ...