Podcast bản tin ANTT 2-10: Mưa gió làm nhiều cây xanh ngã đổ; Người đàn ông tử vong trong công viên nghi do tự thiêu

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 2-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Điều tra vụ án vợ sát hại chồng do bị bạo hành nhiều lần; Hà Nội: Người đàn ông tử vong trong công viên nghi do tự thiêu; Vụ 4 người bị đất đá vùi lấp ở Tuyên Quang: Tìm thấy 1 thi thể; Xảy ra nhiều vi phạm về khám, chữa bệnh: Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh; Quảng Trị: Triệt phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng; Mưa gió làm nhiều cây xanh ngã đổ...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

cơ sở y tế vi phạm khám chữa bệnh người bệnh bức xúc dư luận ngành y tế Hà Nội tử vong công viên tự thiêu cứu hộ tìm thấy thi thể sạt lở đất xã Lũng Cú mưa lớn gió mạnh cây xanh ngã đỗ đè trúng người đi đường bạo hành giết người sát hại điều tra tội phạm ma túy vũ khí trộm cắp tài sản tàng trữ trái phép chất ma túy khởi tố

