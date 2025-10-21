Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin ANTT 21-10: Phát hiện 2 trường hợp bán súng trên các nhóm kín

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 21-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khởi tố 2 bị can liên quan vụ bắt học sinh liếm biển số xe; Kiểm tra nồng độ cồn: Lứa tuổi nào vi phạm nhiều nhất nước?; Tắc động mạch mạc treo tràng trên, hoại tử 5m ruột non; Xác minh 2 trường hợp rao bán súng hơi trên Facebook; Phát hiện kho mỹ phẩm chứa gần 26.000 sản phẩm nghi là hàng giả; Bắt đối tượng mang lượng lớn vàng từ Campuchia về Việt Nam...

0:00 / 0:00
0:00

MINH THƯ (tổng hợp)

MINH THƯ (tổng hợp)

Từ khóa

Khởi tố biển số xe nồng độ cồn vi phạm động mạch mạc hoại tử ruột non súng hơi hàng giả Campuchia lừa đảo

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn