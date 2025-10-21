Podcast bản tin ANTT 21-10: Phát hiện 2 trường hợp bán súng trên các nhóm kín

Podcast bản tin ANTT 21-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khởi tố 2 bị can liên quan vụ bắt học sinh liếm biển số xe; Kiểm tra nồng độ cồn: Lứa tuổi nào vi phạm nhiều nhất nước?; Tắc động mạch mạc treo tràng trên, hoại tử 5m ruột non; Xác minh 2 trường hợp rao bán súng hơi trên Facebook; Phát hiện kho mỹ phẩm chứa gần 26.000 sản phẩm nghi là hàng giả; Bắt đối tượng mang lượng lớn vàng từ Campuchia về Việt Nam...