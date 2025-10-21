Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 21-10: Đà Nẵng kích hoạt toàn bộ lực lượng ứng phó bão số 12

SGGPO

Podcast bản tin tối 21-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan; Đà Nẵng kích hoạt toàn bộ lực lượng ứng phó bão số 12; Gia Lai, Quảng Ngãi chủ động ứng phó bão số 12: Hướng dẫn tàu thuyền trú bão an toàn; Quảng Ngãi: Di dời khẩn 61 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; Giá vàng trong nước giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

