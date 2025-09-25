Podcast bản tin ANTT 25-9: Lấy cắp thông tin công dân, 1 cựu sinh viên công nghệ bị phạt 7 năm tù; Làm gì khi người khác xây nhà "nhầm" trên đất của mình?

Podcast bản tin ANTT 25-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vụ án Vinafood II: Bị cáo Đinh Trường Chinh lãnh 13 năm tù, phải nộp lại 970 tỷ đồng; 28 năm tù cho nhóm lừa đảo qua mạng; Lấy cắp thông tin công dân, 1 cựu sinh viên công nghệ bị phạt 7 năm tù; Làm gì khi người khác xây nhà 'nhầm' trên đất của mình?; Bờ sông Tiền tiếp tục sạt lở, 20 hộ dân ở Đồng Tháp bị ảnh hưởng; Triệu tập hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đua xe, livestream trên mạng xã hội;...