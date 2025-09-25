Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin ANTT 25-9: Lấy cắp thông tin công dân, 1 cựu sinh viên công nghệ bị phạt 7 năm tù; Làm gì khi người khác xây nhà "nhầm" trên đất của mình?

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 25-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vụ án Vinafood II: Bị cáo Đinh Trường Chinh lãnh 13 năm tù, phải nộp lại 970 tỷ đồng; 28 năm tù cho nhóm lừa đảo qua mạng; Lấy cắp thông tin công dân, 1 cựu sinh viên công nghệ bị phạt 7 năm tù; Làm gì khi người khác xây nhà 'nhầm' trên đất của mình?; Bờ sông Tiền tiếp tục sạt lở, 20 hộ dân ở Đồng Tháp bị ảnh hưởng; Triệu tập hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đua xe, livestream trên mạng xã hội;...

0:00 / 0:00
0:00

MINH THƯ (tổng hợp)

Từ khóa

Đảng ủy phường Xuân Hương Tiểu học Trưng Vương Nguyễn Thái Quỳnh Nga UBND phường Xuân Hương Bếp ăn tập thể Công an tỉnh Lâm Đồng Đình chỉ công tác thực phẩm bẩn vào trường học thực phẩm bẩn công nghệ thông tin dữ liệu quốc gia Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông mạng xã hội Hà Tĩnh vinafood ii đất vàng Đinh Trường Chinh Tuyên án lừa đảo qua mạng TAND TPHCM tài khoản Facebook giả xử lý đơn hàng trực tuyến sạt lở bờ sông tiền khắc phục sạt lở sông tiền Đồng Tháp Đà Nẵng thanh thiếu niên đua xe livestream trên mạng xã hội vi phạm pháp luật gây rối

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn