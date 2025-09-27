Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 27-9: Cháy nhà trong đêm, bé trai 9 tuổi tử vong tại Cà Mau

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 27-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cựu Tổng giám đốc SJC bị đề nghị 28-30 năm tù; Cà Mau: Cháy nhà trong đêm, bé trai 9 tuổi tử vong; Phú Thọ: Bắt nghi phạm giết 3 người trong đêm; Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất dầu gội giả; Quảng Trị: Triệt phá đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ cực lớn; Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tài xế không còn khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

bệnh tâm thần mất trí vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long tai nạn giao thông bé trai tử vong cháy nhà hoả hoạn cháy rụi sát hại 3 người án mạng giết người Cảnh sát kinh tế khởi tố hàng giả dầu gội giả giấy tờ bằng cấp chứng chỉ bằng tốt nghiệp THPT giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy phép lái xe giấy tờ giả SJC

