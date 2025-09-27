Podcast bản tin ANTT 27-9: Cháy nhà trong đêm, bé trai 9 tuổi tử vong tại Cà Mau

Podcast bản tin ANTT 27-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cựu Tổng giám đốc SJC bị đề nghị 28-30 năm tù; Cà Mau: Cháy nhà trong đêm, bé trai 9 tuổi tử vong; Phú Thọ: Bắt nghi phạm giết 3 người trong đêm; Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất dầu gội giả; Quảng Trị: Triệt phá đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ cực lớn; Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tài xế không còn khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.