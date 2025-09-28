Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 28-9: Dùng Drone vượt bão cứu thuyền viên thứ 9 ở Cửa Việt

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 28-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nhiều bất cập trong Dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ; Dùng Drone vượt bão thả phao, cứu thuyền viên thứ 9 ở Cửa Việt; Giải cứu 6 người bị mắc kẹt do cây xanh đổ đè lên ô tô 7 chỗ ở Đà Nẵng; Hàng loạt nhà dân ở Huế bị tốc mái vì lốc xoáy; Công an Đà Nẵng giải cứu thêm một nạn nhân bị bắt cóc online; Bắt nhóm thiếu niên lợi dụng mưa bão đột nhập nhà dân trộm két sắt...

