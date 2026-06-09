Podcast bản tin chiều 9-6: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng "chành cua"

Podcast bản tin chiều 9-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng: ASEAN cần trở thành tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin; Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026; Đề nghị 15 tỉnh, thành phố ven biển ứng phó vùng áp thấp trên biển; Phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hơn 4.000 tỷ đồng; TPHCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng "chành cua"...