Podcast bản tin tối 1-10: Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri tại TPHCM

SGGPO

Podcast bản tin tối 1-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri tại TPHCM; Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dứt khoát hoàn thành chi trả chế độ cho người nghỉ việc trước ngày 15-10; Nghệ An: Nước lũ đổ về nhanh, người dân trắng đêm chạy lũ; Sở GD-ĐT Hà Nội phản hồi về việc chậm trễ cho học sinh nghỉ học khi ngập lụt; Ngành thoát nước Hà Nội lý giải vì sao toàn TP ngập nặng; Mưa lớn gây ngập phố núi Bảo Lộc, Lâm Đồng...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

