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Podcast bản tin tối 10-6: 98,79% thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi

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Podcast bản tin tối 10-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Diễn đàn Tương lai ASEAN thành công tốt đẹp; Đề xuất xây dựng cơ chế xử lý hiệu quả vi phạm IUU trong Luật Đô thị đặc biệt; TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án; 98,79% thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi; Ứng phó thời tiết, đảm bảo giao thông thông suốt các kỳ thi; Vụ cháy lớn ở Vĩnh Long: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

THANH CHIÊU

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