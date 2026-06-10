Podcast bản tin tối 10-6: 98,79% thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi

Podcast bản tin tối 10-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Diễn đàn Tương lai ASEAN thành công tốt đẹp; Đề xuất xây dựng cơ chế xử lý hiệu quả vi phạm IUU trong Luật Đô thị đặc biệt; TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án; 98,79% thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi; Ứng phó thời tiết, đảm bảo giao thông thông suốt các kỳ thi; Vụ cháy lớn ở Vĩnh Long: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai