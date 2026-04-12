Podcast bản tin tối 12-4: Người dân thiếu nước sạch giữa mùa nắng nóng vì nhà máy cấp nước hư hệ thống bơm

Bản tin tối 12-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trị giá hơn 5,6 tỷ USD; Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Phú An, hơn 1.000 hộ dân đi lại khó khăn; Người dân thiếu nước sạch giữa mùa nắng nóng vì nhà máy cấp nước hư hệ thống bơm; Ứng cứu kịp thời tàu cá bị thủng đáy trên vùng biển Sơn Trà; Tiệm bánh mì khiến hơn 100 người ngộ độc ở Vũng Tàu bị xử phạt; Tai nạn giữa tàu hỏa và xe công nông, 3 người thương vong