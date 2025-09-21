Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 21-9: Người độc thân đang nuôi con nhỏ có thể mua nhà ở xã hội không?

SGGPO

Podcast bản tin tối 21-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông làm 3 mẹ con không qua khỏi; Nhân viên đường sắt cứu người thoát chết trong gang tấc; Người độc thân đang nuôi con nhỏ có thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng có thể được mua nhà ở xã hội; Bãi thải bột đá khổng lồ ở núi Hòn Ách, đe dọa môi trường sống; Thanh niên lội bùn dọn rác, khơi thông dòng chảy kênh rạch

THANH CHIÊU

