Podcast bản tin tối 30-9: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai

SGGPO

Podcast bản tin tối 30-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ; Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai; Tuyên Quang: Công an và người dân nỗ lực tìm kiếm 4 người bị vùi lấp do sạt lở đất; TPHCM công bố kết luận thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí; Đồng Nai: Mở rộng điều tra vụ truy sát dã man giữa ban ngày...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công chức viên chức TPHCM Thanh tra TPHCM thanh tra công trình dự án mưa dông ngập lụt sạt lở đất mưa bão bão số 10 bão Bualoi mưa lũ Cao Bằng Tuyên Quang Lào Cai truy sát vụ án

