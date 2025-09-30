Podcast bản tin tối 30-9: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai

Podcast bản tin tối 30-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ; Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai; Tuyên Quang: Công an và người dân nỗ lực tìm kiếm 4 người bị vùi lấp do sạt lở đất; TPHCM công bố kết luận thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí; Đồng Nai: Mở rộng điều tra vụ truy sát dã man giữa ban ngày...